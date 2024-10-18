Штурмовик ВС России Шакир: ВСУ в Максимильяновке сбегали при риске ближнего боя

Штурмовик 150-й гвардейской мотострелковой дивизии российской группировки войск «Юг» с позывным Шакир раскрыл страх бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Максимильяновке, который заставляет их оставлять позиции. Он рассказал ТАСС, что украинцы сбегали при риске столкнуться с ВС РФ в ближнем бою.

«Мы подходили к ним близко-близко, и они отступали. И так из дома в дом. Близкого боя они боятся. Поэтому мы рвались всегда вперед. Чем ближе к ним, тем быстрее они отступали», — объяснил Шакир.

По словам российского военнослужащего, противник способен вести себя «дерзко и агрессивно» только на расстоянии.

Ранее в силовых структурах объяснили значение перехода Максимильяновки под контроль ВС России. Это должно поспособствовать окружению города Курахово.