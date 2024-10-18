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04:57, 18 октября 2024Россия

РЖД введет подъемные в 150 тысяч рублей для привлечения персонала

В РЖД пообещали машинистам и их помощникам подъемные в 150 тысяч рублей

Фото: Патя Амирбекова / «Лента.ру»

Компания «Российские железные дороги» (РЖД) вводит новый механизм привлечения персонала. Речь идет о выплате «подъемных» для машинистов и их помощников, пишет «Интерфакс» со ссылкой на саму компанию.

По имеющимся данным, при приеме машинистов и их помощников на работу им будут платить «подъемные» в размере 150 тысяч рублей. Также у 1 ноября у указанных сотрудников РЖД вырастут зарплаты. Так, на 20 процентов будут увеличены часовые тарифные ставки дирекции тяги и на 15 процентов — дирекции скоростного сообщения и центральной дирекции моторвагонного подвижного состава.

Ранее глава РЖД Олег Белозеров рассказал, что первые беспилотные поезда дальнего следования могут запустить в России в 2030 году. По его словам, первое время в кабине такого поезда для подстраховки будет сидеть машинист. Он нужен, чтобы проконтролировать безопасность движения и выполнять часть действий по пути, уточнил Белозеров.

В сентябре в России запустили движение полностью беспилотных грузовых машин по автомагистрали М-11 «Нева». Пока на маршрут поставлены 22 машины.

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      Марина Совина
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