«Самая красивая спортсменка мира» оголила грудь для мужского журнала

Американская гольфистка Пейдж Спиранак, признанная в 2022 году журналом Maxim «самой красивой спортсменкой мира», снялась в откровенном виде. Соответствующая публикация появилась в Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) упомянутого мужского издания.

31-летняя знаменитость предстала перед камерой сидящей на кровати. Она позировала в белой расстегнутой рубашке, демонстрируя оголенную грудь. При этом на размещенном кадре видно, что визажисты сделали в макияже акцент на глаза, подведя их черным карандашом. Стилисты, в свою очередь, распустили волосы и уложили их в небрежную прическу.

Автором съемки стал французский модный фотограф Жиль Бенсимон. Известно, что он работал международным креативным директором глянцевого журнала Elle и снимал реалити-шоу «Топ-модель по-американски».

Ранее американка Линдси Брюэр, которую в сети прозвали «самой сексуальной автогонщицей в мире», также снялась в откровенном наряде и порадовала фанатов.

