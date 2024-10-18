Шарлот заявил о полученном прощении за оскорбление чувств верующих

Певец Шарлот в суде сообщил, что получил прощение за оскорбление чувств верующих

Певец Эдуард Шарлот (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заявил, что получил прощение за оскорбление чувств верующих. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Артист, который сейчас находится в суде сразу по нескольким делам, заверил журналистов, что якобы получил положительный ответ на свое покаяние, опубликованное ранее, и попросил учесть это во время заседания. Напомним, что одним из правонарушений, в которых обвиняется Эдуард, был опубликованный в социальных сетях ролик, на котором певец прибивал фото патриарха и крест к дереву. Также Шарлот заявил, что не стоит видеть в его поступках намерение разжечь какую-либо рознь.

«Я присутствую на тех видео, но это неверная интерпретация. По статье 282, часть вторая, буква «а», вину я свою не признаю, не признавал и никогда не признаю. Надеюсь, вы сможете верно интерпретировать эти видеозаписи», — сказал он.

Всего против 26-летнего музыканта было возбуждено четыре уголовных дела, по которым ему грозит семь лет колонии. Одно из дел в отношении артиста возбудили за то, что он сжег свой паспорт гражданина РФ.

Ранее сообщалось, что Шарлот выложил видео с извинениями перед верующими, записанное в СИЗО.