Шмыгаль встретился с премьером Финляндии и обсудил строительство укрытий

Шмыгаль встретился с премьером Финляндии Орпо и обсудил строительство укрытий

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль встретился с коллегой из Финляндии Петтери Орпо и обсудил строительство укрытий. Об этом он написал в соцсети X.

«Обсудили отдельный проект и поддержку развития системы гражданской защиты, прежде всего строительство системы укрытий на Украине», — говорится в публикации.

Кроме того, стороны затронули шаги для укрепления украинских войск. Во время встречи также было подписано соглашение между министерствами здравоохранения Финляндии и Украины.

Ранее Орпо сообщил, что Финляндия стала производить в пять раз больше боеприпасов после начала спецоперации на Украине. Помимо этого, премьер пообещал поддерживать Киев «столько, сколько потребуется».