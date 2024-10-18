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16:37, 18 октября 2024Бывший СССР

Шмыгаль встретился с премьером Финляндии и обсудил строительство укрытий

Шмыгаль встретился с премьером Финляндии Орпо и обсудил строительство укрытий

Фото: Lehtikuva / Heikki Saukkomaa / Reuters

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль встретился с коллегой из Финляндии Петтери Орпо и обсудил строительство укрытий. Об этом он написал в соцсети X.

«Обсудили отдельный проект и поддержку развития системы гражданской защиты, прежде всего строительство системы укрытий на Украине», — говорится в публикации.

Кроме того, стороны затронули шаги для укрепления украинских войск. Во время встречи также было подписано соглашение между министерствами здравоохранения Финляндии и Украины.

Ранее Орпо сообщил, что Финляндия стала производить в пять раз больше боеприпасов после начала спецоперации на Украине. Помимо этого, премьер пообещал поддерживать Киев «столько, сколько потребуется».

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      Кристина Есикова
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