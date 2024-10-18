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14:16, 18 октября 2024Экономика

Ситуацию с ценами на яйца в России оценили

Глава НСП Лахтюхов назвал стабильной ситуацию с ценами на яйца в России

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Генеральный директор Национального союза птицеводов (НСП) Сергей Лахтюхов назвал стабильной нынешнюю ситуацию с ценами на куриные яйца в России. Его слова приводит ТАСС.

Он уточнил, что отечественные предприятия прикладывают все усилия ради минимизации влияния удорожания производственных процессов на розничные цены на эту продукцию. Текущие же колебания стоимости куриных яиц в российских магазинах являются «обычным явлением» ввиду их ярко выраженной сезонности, пояснил Лахтюхов.

Эксперт добавил, что для сдерживания роста цен на куриные яйца представители Федеральной антимонопольной службы (ФАС) разработали проект изменений в постановление правительства. Инициатива подразумевает включение этой продукции (яиц категории С1 и С2) в перечень отдельных видов социально значимых продовольственных товаров, за приобретение определенного количества которых изготовителям не полагается вознаграждение. По мнению Лахтюхова, такая мера обезопасит россиян от возможного роста цен.

Ранее газета «Ведомости» сообщила, что отечественные птицефабрики подняли закупочные цены на куриные яйца. Речь идет в том числе о продукции предприятия «Вараксино», которое производит продукцию под брендами «Вараксино» и «Село Зеленое». Подобную меру связали с рядом факторов, включая рост затрат на гофротару, упаковочные пленки, ветеринарные препараты и оплату труда сотрудников.

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      Анатолий Акулов
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