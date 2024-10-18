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14:08, 18 октября 2024Интернет и СМИ

Собчак назвала возможную цель «плана победы» Зеленского

Собчак: Зеленский «планом победы» продемонстрировал попытки избежать переговоры

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Известная российская телеведущая и журналистка Ксения Собчак назвала возможную цель «плана победы», представленного президентом Украины Владимиром Зеленским. Ролик с ее комментарием доступен на YouTube.

«В сентябре Владимир Зеленский заявил, что дал Западу три месяца на принятие своего плана, совсем недавно план видели основные союзники Украины, и, как сообщается, план их не впечатлил, но Зеленский демонстративно не стал ничего менять и вносить пожелания партнеров», — отметила Собчак.

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Журналистка предположила, что после инаугурации нового президента США Зеленский может заявить, что его «план победы» отвергли союзники, указать на свои попытки избежать переговоров, но в конечном итоге запустить референдум о мирном соглашении с Россией. «Честно говоря, мне кажется, это единственная вообще версия, в которой произошедшее в среду в украинском парламенте кажется чем-то рациональным», — заключила телеведущая.

Ранее Собчак раскритиковала «план победы» Зеленского. Журналистка отметила, что пока не видит перспектив у этого плана.

Зеленский 16 октября публично представил Верховной Раде свой «план победы», состоящий из пяти пунктов. В частности, украинский лидер призвал Запад пригласить Киев в НАТО в ближайшее время и вновь попросил разрешить наносить удары вглубь России. Среди других предложений совместные с соседними странами-членами НАТО удары по российской авиации и расширение использования украинских дронов и ракет.

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      Олег Давыдов
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