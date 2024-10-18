Сотрудника управления уголовного розыска ярославского УМВД задержали

Замначальника угрозыска ярославского УМВД задержали по подозрению во взятке

Замначальника управления уголовного розыска УМВД по Ярославской области задержали по подозрению в получении взятки. Он будет уволен и понесет наказание в случае подтверждения вины, проинформировали ТАСС в пресс-службе регионального УМВД.

«Оперативниками собственной безопасности УМВД России по Ярославской области совместно с региональным УФСБ России пресечена противоправная деятельность сотрудника управления уголовного розыска», — сказано в сообщении.

В отношении его непосредственного руководителя назначено проведение служебной проверки, уточняется в заявлении. Как рассказали агентству в силовых структурах, речь идет о замначальника управления уголовного розыска УМВД РФ по Ярославской области Александре Репине. Утверждается, что его задержали по подозрению в получении взятки. О сумме взятки не сообщается.

10 октября стало известно, что в Воронеже суд приговорил экс-заместителя начальника специализированного отдела по расследованию дорожно-транспортных происшествий (ДТП) и пожаров ГУ МВД России по Воронежской области к пяти годам лишения свободы. Уточнялось, что бывшая сотрудница полиции признана виновной. Она будет отбывать наказание в колонии общего режима со штрафом в 1,5 миллиона рублей и пятилетним запретом выполнять функции представителя власти.

Ранее сообщалось, что завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника ОМВД Басманного района Москвы подполковника полиции Сергея Андреева, обвиняемого в совершении должностного преступления ради помощи жене-адвокату.