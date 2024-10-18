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07:34, 18 октября 2024Экономика

Стали известны темпы роста китайской экономики

ГСУ: за девять месяцев ВВП Китая вырос почти на пять процентов

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

С января по сентябрь 2024 года ВВП Китая вырос на 4,8 процента. Эти данные обнародовало Государственное статистическое управление (ГСУ) КНР.

Власти КНР признали, что первые три квартала прошли в сложной и тяжелой внешней обстановке. Кроме того, сказались новые проблемы внутреннего экономического развития. Однако национальная экономика осталась стабильной и показала устойчивый прогресс.

ВВП за первые три квартала 2024 года составил 13,3 триллиона долларов (почти 95 триллионов юаней). Аграрный сектор вырос на 3,4 процента, промышленность — на 5,4 процента, а сфера услуг — на 4,7 процента.

Аналитики Goldman Sachs и Citigroup считают, что по итогам 2024 года ВВП Китая увеличится лишь на 4,7 процента. Это меньше, чем предсказывают в Пекине. Там рассчитывают на пять процентов.

В III квартале экономика Китая не перестала буксовать и требовать новых стимулов. Тем временем внутренний спрос упал из-за спада на рынке недвижимости.

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      Кирилл Луцюк
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