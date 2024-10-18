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16:08, 18 октября 2024Бывший СССР

Названы два основных сценария развития украинского конфликта

Политолог Коньков: у украинского конфликта два основных сценария развития
СюжетПрезидентские выборы в США

Фото: Stringer / Reuters

Развитие украинского конфликта подразумевает два основных сценария, заявил доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве России Александр Коньков. Он назвал их в беседе с «Лентой.ру».

«Я думаю, что основная развилка идет между продолжением войны и необходимостью Зеленскому все-таки пойти на определенные договоренности относительно выполнения тех приоритетов, которые стоят перед Россией. Это укрепление нашей страной безопасности и уважение наших национальных интересов. Все остальное — это, конечно, от лукавого и попытки Зеленского всячески затормозить, отодвинуть от себя неизбежное решение, связанное с тем, что войну нужно заканчивать и нужно прекращать совершенно бессмысленные авантюры в военном отношении, которые он пытается выдумать и реализовать, совершенно бесперспективные и ведущие лишь к затягиванию спирали насилия на территории Украины», — поделился политолог.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сказал, что Киев видит три сценария развития конфликта после президентских выборов в США. Один из них — дальнейшая поддержка при некотором опасении союзников. Суть второго и третьего сценариев Зеленский раскрывать не стал.

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в разговоре с «Лентой.ру» высказывал мнение, что экс-президент США Дональд Трамп будет пытаться обуздать поддержку Украины со стороны Вашингтона, если одержит победу на предстоящих выборах.

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