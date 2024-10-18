В России озвучили свои сценарии развития конфликта на Украине после выборов в США

Депутат Чепа: если победит Трамп, то он будет пытаться обуздать поддержку Киева

Если на выборах в США победит кандидат на пост президента США от Республиканской партии Дональд Трамп, то он будет пытаться обуздать поддержку Украины со стороны Вашингтона, считает первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Этот и другие сценарии развития конфликта на Украине после американских выборов депутат озвучил в разговоре с «Лентой.ру».

«Мы можем предполагать, как могут развиваться события в плане поддержки Соединенными Штатами Украину. Понятно, что, глядя на Соединенные Штаты Америки, будет определенным образом вести себя и другие члены НАТО. Мы видим, что Запад по мере определенных возможностей продолжает помогать Украине, но с оглядкой на изменение нашей ядерной доктрины», — сообщил Чепа.

Если победит Трамп, то одним из первых шагов будет попытка обуздать со стороны Америки эту поддержку Украины. И тем самым обрести образ миротворца Алексей Чепа первый зампред комитета Госдумы по международным делам

Также депутат отметил, что западные лидеры видят, как развивается ситуация на фронтах для ВСУ, и видят безнадежность Киева.

«Мы знаем, что сейчас идет давление на Зеленского с целью понизить призывной возраст до 18 лет с 25, что вызовет огромное недовольство среди населения Украины. Понятно, что Запад всячески старается всеми силами поддерживать конфликт, не переходя определенных красных линий, опасных для себя. Я думаю, что они будут поддерживать Украину, но очень вяло», — добавил он.

Ранее Зеленский заявил, что Киев видит три сценария развития конфликта на Украине после президентских выборов в США, которые пройдут 5 ноября. Один из них, по его словам, - дальнейшая поддержка, однако союзники будут «опасаться некоторых рисков». Суть второго и третьего сценариев Зеленский раскрывать не стал.

