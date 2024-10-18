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13:51, 18 октября 2024Мир

В России озвучили свои сценарии развития конфликта на Украине после выборов в США

Депутат Чепа: если победит Трамп, то он будет пытаться обуздать поддержку Киева

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Если на выборах в США победит кандидат на пост президента США от Республиканской партии Дональд Трамп, то он будет пытаться обуздать поддержку Украины со стороны Вашингтона, считает первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Этот и другие сценарии развития конфликта на Украине после американских выборов депутат озвучил в разговоре с «Лентой.ру».

«Мы можем предполагать, как могут развиваться события в плане поддержки Соединенными Штатами Украину. Понятно, что, глядя на Соединенные Штаты Америки, будет определенным образом вести себя и другие члены НАТО. Мы видим, что Запад по мере определенных возможностей продолжает помогать Украине, но с оглядкой на изменение нашей ядерной доктрины», — сообщил Чепа.

Если победит Трамп, то одним из первых шагов будет попытка обуздать со стороны Америки эту поддержку Украины. И тем самым обрести образ миротворца

Алексей Чепапервый зампред комитета Госдумы по международным делам

Также депутат отметил, что западные лидеры видят, как развивается ситуация на фронтах для ВСУ, и видят безнадежность Киева.

«Мы знаем, что сейчас идет давление на Зеленского с целью понизить призывной возраст до 18 лет с 25, что вызовет огромное недовольство среди населения Украины. Понятно, что Запад всячески старается всеми силами поддерживать конфликт, не переходя определенных красных линий, опасных для себя. Я думаю, что они будут поддерживать Украину, но очень вяло», — добавил он.

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