Рогов назвал возможное появление ядерного оружия на Украине ошибкой. Он предупредил, что это создаст угрозу для Европы

Рогов: передача Украине ядерного оружия станет большой ошибкой для Запада

Глава комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что размещение на Украине западного ядерного оружия создаст угрозу для Европы. Он отметил, что нельзя предугадать дальнейшие шаги украинских властей в случае получения подобного оружия.

Появление на подконтрольной режиму Зеленского территории постукраинского пространства ядерного оружия несет большую опасность, в том числе для стран Евросоюза Владимир Рогов Глава комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета

По его словам, «никто не знает, что может быть на уме у обезьяны с гранатой, коим является режим в Киеве». Рогов подчеркнул, что подобные действия Запада могут привести мировое сообщество к конфликту, последствия которого предсказать невозможно. При этом он считает, что у западных стран есть шанс остановиться и уберечь мир от «ядерного апокалипсиса».

Зеленский заявил, что Украина не готовится к разработке ядерного оружия

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев никогда не говорил, что готовится к разработке ядерного оружия.

Я сказал, что, когда Будапештский меморандум подписывали очень уважаемые, мощные ядерные страны, там было написано, что Украина отдает ядерное оружие и Украина будет иметь от этих очень уважаемых стран, включая в те времена Россию, Китай, Соединенные Штаты, — территориальную целостность и суверенитет. Это то, что я сказал Владимир Зеленский Президент Украины

Глава Украины добавил, что Киев отдал ядерное оружие взамен на гарантии безопасности от стран, которые в то время были партнерами республики. Однако, по его словам, после этого президент России Владимир Путин «начал оккупацию» Украины.

При этом Зеленский поставил экс-президента США Дональда Трампа перед выбором: республика должна иметь ядерное оружие или стать членом НАТО.

У нас получается так: какой есть выход? Или у Украины будет ядерное оружие — и тогда это для нас защита. Или у нас должен быть какой-то альянс. Кроме НАТО, на сегодня мы не знаем действенные альянсы Владимир Зеленский Президент Украины

Советник офиса Зеленского Дмитрий Литвин также опроверг сообщения о планах Киева по созданию ядерной бомбы. Он добавил, что информация о желании Киева самостоятельно создать собственный ядерный арсенал — это полная глупость.

В России исключили возможность создания Украиной ядерного оружия

Глава комитета Государственной Думы по обороне Андрей Картаполов заявил, что создание Украиной ядерного оружия исключено, так как у страны нет материалов, оборудования и компетенций.

Это полная ерунда, у них нет для этого ничего. Нет ни компетенций, ни материалов, ни оборудования. Сказки о том, что можно создать ядерное оружие из отходов для ядерного топлива, — это сказки для малообразованных... Настоящее ядерное оружие — абсолютно исключено Андрей Картаполов Глава комитета Госдумы по обороне

Депутат привел в пример Иран, который длительное время пытается создать ядерное оружие при наличии большей компетенции, чем есть на Украине. Картаполов допустил, что Киев может создать радиоактивную «грязную бомбу», однако российские власти это учитывают.