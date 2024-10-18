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14:22, 18 октября 2024Спорт

Тренер перечислила опасные упражнения на групповых занятиях

Фото: Tsuguliev / Shutterstock / Fotodom

Старший тренер международной сети студий балета и растяжки LEVITA Акулина Бахтурина перечислила в разговоре с «Лентой.ру» опасные упражнения на групповых занятиях.

Первыми в списке оказались упражнения с прыжками, в том числе на батутах. По словам Бахтуриной, это хороший вид нагрузки для тренировки сердечной мышцы и выносливости, но он достаточно сложен и требует тотального контроля над всем телом. «В случае если спортсмен в какой-то момент расслабится и снизит контроль над телом, то ударная нагрузка на суставы может нанести вред здоровью», — объяснила специалист.

Также опасными являются упражнения, которые превышают физиологическую амплитуду движения суставов. Бахтурина отметила, что чаще такие упражнения выполняют профессиональные спортсмены. «Человеку, который занимается спортом для поддержания здоровья и внешнего вида, такие упражнения могут нанести только вред», — подчеркнула она и рекомендовала избегать их.

Еще одна опасная активность — баллистический стретчинг. Это устаревший вид растяжки, в котором упражнения выполняются резкими рывковыми движениями, — например, активная пружинка для растяжку на шпагат и складочка. «Стоит избегать таких направлений и упражнений внутри тренировки. Такой подход не поможет прийти к результатам быстрее, а скорее добавит стресса организму. Взамен баллистическим движениям лучше выполнить динамический стретчинг с плавными переходами», — поделилась Бахтурина.

Наконец, во время групповых занятий эксперт посоветовала прислушиваться к собственному организму. Если во время занятия выполняются упражнения, которые вызывают боль и сильный дискомфорт, необходимо сообщить об этом тренеру.

Ранее Бахтурина раскрыла преимущества 15-минутных тренировок. Главным плюсом коротких занятий эксперт назвала экономию времени и финансов.

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      Дарья Коршунова
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