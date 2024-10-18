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15:09, 18 октября 2024Забота о себе

Тренер перечислила простые упражнения для улучшения осанки в домашних условиях

Тренер Гуфранова: планка и «лодочка» помогут исправить осанку

Фото: Olivia Bauso / Unsplash

Сидячая работа может приводить к болям в спине, зажимам и ухудшению осанки. Это не только доставляет дискомфорт, но и портит внешний вид. Тренер, соосновательница международной сети студий балета и растяжки LEVITA Ксения Гуфранова в разговоре со «Страстями» рассказала, как улучшить свое самочувствие и осанку в домашних условиях.

Специалист подчеркнула: улучшить осанку можно только при условии, что проблемы с ней не связаны с медицинским диагнозом.

По ее словам, наиболее эффективными будут занятия с тренером в зале. Однако, если такой возможности нет, можно выполнять довольно простые упражнения на укрепление и растяжку мышц, а также на мобильность позвоночника и в домашних условиях.

Например, можно включить в свою тренировку различные варианты «лодочки». Полезны и такие комплексные упражнения, как планка. Они включают в работу не только спину, но целую группу различных мышц

Ксения Гуфрановатренер, соосновательница международной сети студий балета и растяжки LEVITA

Тренер рекомендовала использовать различные варианты выполнения планки в зависимости от физической подготовки и самочувствия.

Кроме того, Гуфранова призвала следить за своей осанкой в течение дня. Чтобы не забывать об этом, она предложила поставить заставку на телефоне со словами: «Выпрями спину».

Ранее тренер и эксперт бренда XFIT Юлия Гуляева назвала россиянам способ подтянуть низ живота за три минуты в день. Она отметила, что такая проблема чаще всего возникает у женщин и связана с физиологическими причинами. Гуляева назвала это абсолютно нормальным, но предложила несколько простых упражнений для избавления от выпирающего внизу живота.

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      Анастасия Волова
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