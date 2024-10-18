Украина выпустила по российскому региону две ракеты

Курский губернатор Смирнов: ВСУ выпустили по региону две ракеты, их сбили

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались атаковать Курскую область — там сбили две ракеты. Об этом сообщил губернатор приграничного российского региона Алексей Смирнов в Telegram-канале.

«Сегодня днем в небе Курской области сбиты две украинские ракеты. Благодарю наших защитников!» — написал губернатор.

В Курской области за пятницу, 18 октября, пять раз объявляли сигнал ракетной опасности. Жителей призывали укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами или зайти в близлежащее укрытие.

Бои с ВСУ идут в Курской области больше двух месяцев. В сентябре Вооруженные силы России начали контрнаступление. За все время боев из-за действий ВСУ как минимум 300 мирных жителей области пострадали, а 70 не выжили, сообщал посол МИД России по преступлениям Киева Родион Мирошник.