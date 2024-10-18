Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:44, 18 октября 2024Россия

Украина выпустила по российскому региону две ракеты

Курский губернатор Смирнов: ВСУ выпустили по региону две ракеты, их сбили

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались атаковать Курскую область — там сбили две ракеты. Об этом сообщил губернатор приграничного российского региона Алексей Смирнов в Telegram-канале.

«Сегодня днем в небе Курской области сбиты две украинские ракеты. Благодарю наших защитников!» — написал губернатор.

В Курской области за пятницу, 18 октября, пять раз объявляли сигнал ракетной опасности. Жителей призывали укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами или зайти в близлежащее укрытие.

Бои с ВСУ идут в Курской области больше двух месяцев. В сентябре Вооруженные силы России начали контрнаступление. За все время боев из-за действий ВСУ как минимум 300 мирных жителей области пострадали, а 70 не выжили, сообщал посол МИД России по преступлениям Киева Родион Мирошник.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Шейкина
      Обсудить
      Последние новости

      У Минобороны России похитили 15 объектов недвижимости за сотни миллионов рублей. Спустя три года они нашлись

      Россиянин получил 13 лет колонии за передачу Украине сведений о ПВО в Керчи

      Российский министр призвал пересмотреть понятия развивающихся и развитых экономик

      Подлодка «Князь Пожарский» приступила к госиспытаниям

      Москвич запутался в штанах и вызвал на помощь спасателей

      Кавказский рододендрон повторно зацвел в Сочи

      В России озвучили свои сценарии развития конфликта на Украине после выборов в США

      Премьер Словакии раскрыл мнение ЕС по плану Зеленского

      Китай не удержал цены на жилье от обрушения

      Популярную актрису заподозрили в приеме «Оземпика» после выхода в свет в кожаном корсете

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше