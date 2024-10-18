Украинские войска покинули позиции у Любимовки в Курской области

Минобороны: ВСУ покинули позиции у Любимовки Курской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) покинули позиции у Любимовки в Курской области. Об этом сообщили в Минобороны России (МО РФ).

«Боевики [украинских войск] в районе населенного пункта Любимовка Курской области, осознав возможность полного окружения военнослужащими соединения морской пехоты группировки войск "Север", покинули свои позиции», — заявили в ведомстве.

По данным ведомства, украинские солдаты бежали в сторону границы с Украиной. Российские военные нанесли поражения убегающим украинским солдатам сбросами боеприпасов с FPV-дронов.

Бои с ВСУ в Курской области ведутся с 6 августа. Ранее сообщалось, что суточные потери ВСУ в Курской области выросли в два раза — до 505 человек. Помимо бойцов ВСУ, российским военнослужащим удалось уничтожить два танка.