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16:19, 18 октября 2024Бывший СССР

Украинский пленный рассказал о подготовке атаковавших Курскую область бойцов ВСУ

Пленный Озимов: часть бойцов ВСУ, атаковавших Курскую область, готовили в Польше

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Часть бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), атаковавших Курскую область, тренировали в Польше. О подготовке украинских солдат рассказал пленный боец 49-й отдельной механизированной бригады ВСУ Виталий Озимов, передает РИА Новости.

«Меня отправили на учебу в Польшу на месяц. Из моего батальона четырех человек, включая меня, отправили в Польшу на учебу», — рассказал пленный.

Он добавил, что командование до последнего момента не сообщало солдатам, что они будут участвовать в нападении на российский регион.

Ранее пленный боец 59-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ Константин Колесников рассказал о неравенстве среди военных. По его словам, в украинской армии командиры и их помощники всегда отступают первыми.

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      Глеб Палехов
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