Дочь экс-главкома ВСУ Залужного сравнила Украину с пациентом в реанимации

Дочь экс-главкома Вооруженными силами Украины (ВСУ), посла Киева в Лондоне Валерия Залужного сравнила страну с пациентом в реанимации, у которого отказали почки. Слова дипломата приводит РИА Новости.

«По ее словам, Украина напоминает пациента в реанимации — врачи собрали все оборудование и медикаменты, чтобы спасти жизнь, но у больного отказали почки», — рассказал Залужный. Он уточнил, что его дочь закончила мединститут.

Ранее бывший главком ВСУ обвинил Запад в провалах украинских войск в 2023 году. По его мнению, западная сторона не дала Киеву необходимое количество оружия. Залужный также отметил, что Украина оказалась затянута в долгосрочную войну, из которой у Киева нет выхода.

