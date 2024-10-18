В Германии заявили об игре в прятки Байдена с Зеленским

Berliner Zeitung: Байден стремится избегать Зеленского в ходе визитов в Европу

Президент США Джо Байден стремится избегать своего украинского коллегу Владимира Зеленского в ходе визитов в Европу и «играет с ним в прятки». Об этом сообщает газета Berliner Zeitung со ссылкой на источники.

«Но Байден пропустил визит [на американскую базу Рамштайн в Германии] якобы из-за урагана "Милтон". (...) Президент Украины Владимир Зеленский также изначально должен был посетить Рамштайн. Но из этого ничего не вышло. По имеющимся данным, это была командировка, чтобы отчистить дверь для последнего продукта Зеленского — "плана победы" на Украине», — отмечается в материале издания.

При этом авторы материала отмечают, что подобная реакция связана с якобы имеющимися у стран Запада планами достигнуть соглашения о прекращении огня на Украине, чему мешают выдвигаемые Киевом требования.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что президент Байден не сможет встретиться со своим украинским коллегой Зеленским во время визита в Европу. При этом он созвонился 16 октября с ним и анонсировал новые поставки военной помощи стоимостью в 425 миллионов долларов.