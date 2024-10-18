Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:23, 18 октября 2024Мир

В Германии заявили об игре в прятки Байдена с Зеленским

Berliner Zeitung: Байден стремится избегать Зеленского в ходе визитов в Европу
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Президент США Джо Байден стремится избегать своего украинского коллегу Владимира Зеленского в ходе визитов в Европу и «играет с ним в прятки». Об этом сообщает газета Berliner Zeitung со ссылкой на источники.

«Но Байден пропустил визит [на американскую базу Рамштайн в Германии] якобы из-за урагана "Милтон". (...) Президент Украины Владимир Зеленский также изначально должен был посетить Рамштайн. Но из этого ничего не вышло. По имеющимся данным, это была командировка, чтобы отчистить дверь для последнего продукта Зеленского — "плана победы" на Украине», — отмечается в материале издания.

При этом авторы материала отмечают, что подобная реакция связана с якобы имеющимися у стран Запада планами достигнуть соглашения о прекращении огня на Украине, чему мешают выдвигаемые Киевом требования.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что президент Байден не сможет встретиться со своим украинским коллегой Зеленским во время визита в Европу. При этом он созвонился 16 октября с ним и анонсировал новые поставки военной помощи стоимостью в 425 миллионов долларов.

Что думаешь? Оцени!
      Максим Габриелян
      Обсудить
      Последние новости

      Путин ответил на заявления Киева о создании ядерного оружия

      Путин заявил о войне НАТО руками украинцев

      Раскрыт гонорар Таисии Повалий при «среднячковом» спросе

      Путин поставил условие для обсуждений мирного урегулирования конфликта на Украине

      Путин высказался о сроках завершения конфликта на Украине

      Брошенной в аэропорту Антальи девочке оформили гражданство России

      Путин высказался о единой валюте БРИКС

      Зеленский рассказал об ожидании реакции США на «план победы» Украины

      В Германии заявили об игре в прятки Байдена с Зеленским

      Путин заявил о неспособности США остановить развитие Китая

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше