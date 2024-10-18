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12:34, 18 октября 2024Бывший СССР

В Киеве раскрыли реакцию стран-союзников на идею вступления Украины в НАТО

Умеров: никто из стран-союзников не высказался против вступления Украины в НАТО
Рустем Умеров

Рустем Умеров. Фото: Alina Smutko / Reuters

Ни один из союзников Киева не высказался против вступления Украины в НАТО в ходе заседания Совета Украина-НАТО. Об этом сообщил министр обороны республики Рустем Умеров, передает «Интерфакс-Украина».

По его словам, разногласия между участниками заседания в этом вопросе не было, потому как все хотят, чтобы Украина была в НАТО. Он добавил, что больше всего вопросов вызывает то, то как помочь Украине сейчас, потому как приглашение страны в альянс — это внутренний вопрос, который страны-участницы будут обсуждать между собой.

«Но в зале я вообще не услышал ничего против. Вообще. Я ничего негативного не услышал», — заключил Умеров.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что приглашение страны в НАТО может поднять моральный дух украинцев. Он добавил, что Германия и США выступили против официального приглашения Киева в альянс, в то время как все остальные страны-участники согласились с необходимостью принять Украину в организацию.

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      Илья Таксюр
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