Зеленский назвал одно условие поднятия морального духа украинцев

Зеленский: приглашение в НАТО может поднять моральный дух общества Украины

Приглашение в НАТО может поднять моральный дух украинцев и военных страны. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью изданию Financial Times.

По его словам, приглашение в НАТО гарантирует жизнь будущим поколениям граждан. «Приглашение означает еще один шаг к НАТО, а это значит, что их [украинцев] дети не умрут. Никогда, потому что мы будем членами НАТО. Если мы не получим приглашения в НАТО, моральный дух снизится», — объяснил Зеленский.

Он также заявил, что Германия и США выступили против официального приглашения Киева в НАТО, в то время как все остальные члены альянса согласились с необходимостью принять Украину в организацию. Зеленский объясняет это тем, что Берлин и Вашингтон не желают втягиваться в эскалацию конфликта с Россией.

Ранее Зеленский заявил, что чиновники в США и ЕС не обсуждали с Киевом соглашение, по которому Украина могла бы отказаться от занятых Вооруженными силами (ВС) России территорий в обмен на членство в НАТО.