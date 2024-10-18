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10:52, 18 октября 2024Бывший СССР

Зеленский назвал одно условие поднятия морального духа украинцев

Зеленский: приглашение в НАТО может поднять моральный дух общества Украины

Фото: Yves Herman / Reuters

Приглашение в НАТО может поднять моральный дух украинцев и военных страны. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью изданию Financial Times.

По его словам, приглашение в НАТО гарантирует жизнь будущим поколениям граждан. «Приглашение означает еще один шаг к НАТО, а это значит, что их [украинцев] дети не умрут. Никогда, потому что мы будем членами НАТО. Если мы не получим приглашения в НАТО, моральный дух снизится», — объяснил Зеленский.

Он также заявил, что Германия и США выступили против официального приглашения Киева в НАТО, в то время как все остальные члены альянса согласились с необходимостью принять Украину в организацию. Зеленский объясняет это тем, что Берлин и Вашингтон не желают втягиваться в эскалацию конфликта с Россией.

Ранее Зеленский заявил, что чиновники в США и ЕС не обсуждали с Киевом соглашение, по которому Украина могла бы отказаться от занятых Вооруженными силами (ВС) России территорий в обмен на членство в НАТО.

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      Сергей Болиев
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