В МИД РФ оценили заявления Польши о возможном перехвате ракет

Грушко назвал безответственными заявления Польши о перехвате российских ракет

Заявления польских властей насчет возможности перехвата российских ракет являются безответственными. Об этом заявил замглавы МИД России Александр Грушко, пишет РИА Новости.

«Среди стран НАТО Польша занимает наиболее радикальные позиции, их лидеры допускают безответственные заявления», — подчеркнул он.

Так дипломат отреагировал на слова министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского. Ранее он заявил, что база противоракетной обороны НАТО в польском Редзиково сможет сбивать российские ракеты, если они будут направлены на территорию республики.

База, о которой идет речь, предназначена для обнаружения, отслеживания, а также перехвата баллистических ракет. При этом в США заявляли, что, несмотря на ее расположение вблизи российских границ, она не способна подорвать военно-стратегический потенциал России.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин рассказал, что угроза экс-главы генштаба Польши Раймунда Анджейчака о нападении на Санкт-Петербург в случае перехода Российской армией границы с Литвой — провокация и проявление русофобской политики.

До этого польский политик проинформировал, что Варшава закупает 800 ракет с дальностью 900 километров, и они будут использованы в случае возможной войны против России.