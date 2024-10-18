В ВСУ признали превосходство России в живой силе и технике

Пресс-секретарь ОТГ «Луганск» Бобовникова признала превосходство РФ в технике

Российские войска имеют преимущество над Вооруженными силами Украины (ВСУ) в живой силе и технике. Это признала пресс-секретарь оперативно-тактической группировки (ОТГ) «Луганск» ВСУ Анастасия Бобовникова, ее цитирует Al Jazeera.

«Противник превосходит нас численностью в разы. У него также больше техники, артиллерии», — заявила она.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский призвал страны НАТО направить военнослужащих для пополнения рядов ВСУ. По его мнению, бригады альянса могут быть резервными или стать заменой бойцам республики.

15 октября Генштаб ВСУ назвал сложной ситуацию на всей линии фронта. До этого в украинских войсках заявили, что наиболее горячими направлениями являются кураховское, красноармейское и лиманское.