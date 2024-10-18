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19:45, 18 октября 2024Ценности

Внешний вид Тайры Бэнкс оценили со словами «будто спала на решетке после ограбления»

Фото: XNY / Starmaxinc.com / Newscom / Sipa USA / Legion-Media

Американская супермодель, актриса и телеведущая Тайра Бэнкс вышла на публику и вызвала гнев в сети своим внешним видом. Соответствующий материал публикует Daily Mail.

50-летняя манекенщица пришла на открытие магазина Burberry в Нью-Йорке. Для выхода в свет звезда выбрала один из культовых тренчей бренда с принтом. Помимо этого, знаменитость надела белые туфли с открытым задником и на низком каблуке. Кроме того, Бэнкс распустила свои пышные вьющиеся волосы и предстала перед фотографами с макияжем в нюдовых тонах. В качестве аксессуаров она выбрала длинные серьги и блестящую сумку.

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Пользователи сети оценили внешний вид модели в комментариях под постом. «Слишком много волос — похоже на плохую химическую завивку в стиле 80-х», «Тайра Бэнкс выглядит ужасно — очень некрасивое пальто и ужасный макияж», «Она выглядит так, будто спала на решетке после ограбления магазина Burberry», «Ее стилист все делает неправильно. Она выглядит здесь сумасшедшей и старше своих лет», — заявили они.

Ранее в октябре Тайра Бэнкс вышла на подиум спустя 19 лет и приняла участие в показе Victoria's Secret после пятилетнего перерыва популярного шоу.

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      Екатерина Ештокина
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