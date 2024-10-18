Военкор сообщил о «черных днях» для ВСУ на поле боя

Военкор Котенок: для ВСУ сейчас наступили практически «черные дни»

Для Вооруженных сил Украины (ВСУ) наступили практически «черные дни». Осенняя распутица «лишила противника глаз», заявил в своем Telegram-канале военный корреспондент Юрий Котенок.

«Что же вышло на практике, когда украинцы ждали распутицы и надеялись остановить этим наше наступление, а получилось иначе? Действительно, грязь делает продвижение практически невозможным, но мы идем вопреки!» — подчеркнул он.

По словам военкора, дождь, ветер и хмурое небо «лишило врага глаз», единственная надежда ВСУ на успех «тает на глазах». При этом, отметил Котенок, распутица сейчас на российской стороне.

10 октября военный блогер Юрий Подоляка сообщил, что российские войска начали «прорываться по всему фронту» в Курской области. По его словам, бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) в населенном пункте Любимовка отсечены от остальных формирований противника.

В этот же день военкор Юрий Котенок сообщил, что армия России ведет бои у населенных пунктов Любимовка и Малая Локня в Курской области. Он отметил, что бои также ведутся близ населенного пункта Зеленый Шлях.