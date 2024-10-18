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14:48, 18 октября 2024Бывший СССР

Военный эксперт спрогнозировал состояние ВСУ зимой

Военный эксперт Дандыкин: ВСУ ждет тяжелая зима из-за проблем с энергетикой

Фото: Kuba Stezycki / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ждет достаточно тяжелая зима, предрек в разговоре с «Лентой.ру» военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. Это, по его словам, будет связано с рядом причин, в частности, с проблемами в энергообеспечении и медобеспечении.

«Тяжелая зима ждет не только ВСУ, но и население Украины, — заметил военный. — Мощностей, вырабатывающих энергию, стало меньше — над этим работали наши военные. Важен и сезонный фактор — зима на юге бывает достаточно капризной, к ней надо готовиться. Тут и распутица, и рост простудных заболеваний у противника, а это тоже сказывается на ведении боевых действий».

Дандыкин указал на проблемы в медобеспечении ВСУ, что влечет за собой небоевые потери личного состава, в том числе от обычных сезонных заболеваний.

«Вероятно, зимой они попытаются отсидеться в обороне, а нам придется выбивать противника», — заключил собеседник «Ленты.ру».

Ранее президент США Джо Байден на пресс-конференции в Берлине заявил, что Украину ждет тяжелая зима и призвал западных союзников по НАТО продолжать военную помощь стране.

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