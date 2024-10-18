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11:54, 18 октября 2024Бывший СССР

Политолог объяснил желание Зеленского вовлечь НАТО в конфликт с Россией

Политолог Жарихин: Украина вовлекает НАТО, потому что не может победить Россию
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Yves Herman / Reuters

С точки зрения президента Украины Владимира Зеленского, его страна не может победить Россию, на это способно только НАТО, сказал политолог, замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин. Таким образом он в беседе с «Лентой.ру» объяснил желание политика вовлечь альянс в конфликт.

«Другого "плана победы" у него нет. Победить Россию с его точки зрения Украина не может. Победить Россию могут только объединенные силы стран НАТО, он считает. И поэтому первым пунктом является прием Украины в НАТО, то есть по-другому если сформулировать — объявление России войны со стороны НАТО», — высказался Жарихин.

По мнению политолога, теоретически Украину могут принять в НАТО, но не во время ведения военных действий.

«Пункт, который, в принципе, можно было бы выполнить, если бы не было заявления нашего президента по поводу снятия ограничений на удары по территории России или совместного с партнерами сбивания российской авиации, но президент сказал, что Россия это воспримет определенно как объявление НАТО России войны. И мы видим, что под надуманным предлогом явно был отменен саммит, не просто заседание Рамштайна, а саммит на военной базе Рамштайна», — поделился собеседник «Ленты.ру».

Ранее советник и однофамилец премьер-министра Венгрии Балаж Орбан назвал «план победы» кратчайшим путем к развязыванию третьей мировой войны. Он добавил, что представленный план направлен на эскалацию военных действий и вовлечение в конфликт стран Североатлантического альянса.

В то же время во Франции заявили о втягивании Зеленским в конфликт на Украине стран Евросоюза. Мнение высказал евродепутат от французской партии «Национальное объединение» Тьерри Мариани.

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