Доктор Мясников назвал неочевидный признак проблем с печенью

Мясников: зеленая кайма вокруг радужки глаз может указывать на болезнь печени

Врач общей практики Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1» назвал неочевидный признак проблем с печенью. Выпуск передачи доступен на платформе «Смотрим».

Доктор рассказал, что золотисто-зеленая кайма вокруг радужки глаз может указывать на проблемы с печенью. В частности, по его словам, такая кайма может появиться при болезни Вильсона. «Это болезнь печени в первую очередь», — отметил медик.

Ранее Мясников раскрыл опасность приема популярной группы препаратов. По его словам, мочегонные лекарства ухудшают слух.

Перед этим Мясников назвал назвал неочевидные признаки рака легких. Врач сообщил, что ночная потливость может быть симптомом этого заболевания.