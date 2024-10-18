Задержаны похитившие со склада более 800 килограмм лососевой икры двое россиян

В Магаданской области злоумышленники похитили 800 килограмм лососевой икры

В Магаданской области двое злоумышленников похитили со склада более 800 килограмм лососевой икры. Об этом в своем Telegram-канале сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным МВД, работники склада в течение двух недель на погрузчике вывозили готовую продукцию, прикрывая ее другими товарами. Затем незаметно перегружали в автомобиль одного из соучастников и отвозили ее с территории. Предварительный ущерб составил более 6,2 миллиона рублей.

Преступники задержаны, возбуждено уголовное дело по статье 158 («Кража») УК РФ.

Ранее сообщалось, что россиянин похитил мусорные контейнеры из одного города и установил в другом.