Зеленский пожаловался на потерю внимания со стороны США на фоне предвыборной гонки

Зеленский: США на фоне предвыборной гонки потеряли внимание к Украине

Владимир Зеленский пожаловался, что на фоне продолжающейся предвыборной гонки в США Вашингтон перестал обращать внимание на нужды Украины. Об этом он рассказал в эфире новостного телемарафона, передает РИА Новости.

«Сегодня они борются не за Украину, а борются на своих выборах, что справедливо для их страны. Для нас — не очень», — заявил украинский президент.

По его словам, несмотря на то, что происходит в Соединенных Штатах, тема Украины должна «оставаться в фокусе», поскольку именно ее граждане в настоящее время ведут военные действия.

Ранее он выразил уверенность в том, что страны Евросоюза (ЕС) возьмут на себя помощь Киеву в случае отказа США продолжить оказывать ему поддержку. Зеленский также подчеркнул, что Украина не даст Западу устать от поддержки республики, назвав это обязанностью Киева.