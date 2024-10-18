Зеленский рассказал о подготовке украинской бригады во Франции

Зеленский: украинская бригада из Франции будет готова в ноябре

Украинская бригада, которую готовит Франция, будет готова в ноябре. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский, передает «РБК-Украина».

Он добавил, что Франция опережает другие страны в усилении и укомплектовании бригад украинских военных.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон поделился видео подготовки бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Анна Киевская». Сообщается, что республика обучает 2300 украинских. Также появлялись сведения, что тренировки военных проходят в условиях, близких к «украинской реальности на поле боя». Всего в бригаде три пехотных батальона, инженерное и артиллерийское подразделение, наземно-воздушное техобеспечение и разведка.