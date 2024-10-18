Женщина нашла в камине кучу костей неизвестного происхождения

В Великобритании в стене жилого дома нашли кости неизвестного происхождения

В Великобритании в стене жилого дома оказалось замурована куча костей неизвестного происхождения. Об этом пишет Daily Mirror.

Владелица дома в графстве Йоркшир рассказала, что увидела позвонки и ребро в золе, которую выметала из камина во время ремонта. Она испугалась, что они могут принадлежать человеку, и позвонила в полицию. Прибывшие полицейские изъяли кости и объявили гостиную, в которой был камин, местом преступления. Они разрешили женщине продолжить ремонт камина, не трогая то, что внутри стен.

Через какое-то время владелица с мужем готовили строительный раствор к укладке и заметили, что с одной стороны камина были вставлены камни, не похожие на другие. Они уже расшатались, поэтому, когда женщина начала класть цемент, один из них выпал. Внутри супруги нашли еще больше чьих-то останков.

Муж и жена предположили, что кости все же принадлежат каким-то животным. Однако вновь приехавшим полицейским показалось странным, что кто-то мог замуровать их в стене на высоте 1,5 метра. Обнаруженные кости отправили на экспертизу.

Комнату с камином оцепили до окончания расследования. «Мы буквально живем с полицией, которая обосновалась в нашей гостиной», — посетовала женщина. По ее словам, после страшной находки все домашние стали чаще болеть. «Мы выпустили на волю чуму или духи, которых отпугивали кости, наконец-то освободились, чтобы мучить обитателей дома?» — мрачно пошутила она в беседе с журналистами.

Ранее сообщалось, что в штате Вашингтон, США, чемодан с останками женщины, пропавшей год назад, нашли среди мусора. Что случилось с жертвой — пока неизвестно. Отмечается, что у нее осталась дочь.