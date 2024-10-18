Звезда реалити-шоу попала в больницу на популярном курорте из-за паразита

Звезда реалити-шоу из Австралии Стаббс попала в больницу на Бали из-за паразита

Австралийская звезда реалити-шоу Кортни Стаббс заявила, что попала в больницу на Бали из-за паразита. Об этом пишет Daily Mail.

Стаббс написала в соцсетях, что не ожидала заразиться на острове паразитом и очутиться в больнице. Она не пояснила, о каком конкретно диагнозе идет речь, но раскрыла, что у нее были судороги.

Звезда реалити-шоу также опубликовала видео из больницы, на котором заметна капельница. «Остаток путешествия меня мучила тревога», — призналась Стаббс. Она также назвала пережитый на популярном курорте опыт очень страшным, однако заверила, что сейчас с ней все в порядке.

Ранее сообщалось, что британской участнице реалити-шоу Джемме Коллинз на отдыхе в Венеции потребовалась экстренная помощь медиков из-за того, что ее укусила оса. У телезвезды быстро начал распухать язык из-за аллергической реакции, и ее спутник вызвал скорую помощь.