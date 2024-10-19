Адвокат Лебедева прокомментировал отказ Мизулиной прощать дизайнера

Адвокат Ахильгов: Лебедев не планирует идти на мировую с Мизулиной

Дизайнер Артемий Лебедев не намерен подписывать мировое соглашение с Лигой безопасного интернета (ЛБИ) и ее главой Екатериной Мизулиной в рамках ее иска о защите чести и достоинства, заявил ТАСС его адвокат Калой Ахильгов.

Он прокомментировал сообщения об отказе Мизулиной прощать Лебедева, указав, что «было бы странно» ожидать от нее предложений о мировом соглашении, учитывая, что она является истицей.

«Свою позицию мы озвучили с первого дня: мы не видим никаких оснований к примирению, поскольку считаем, что наш доверитель закон не нарушал, а критика действий публичного лица, пусть даже в негативной форме, не является утверждением о тех или иных фактах», — отметил он.

Ранее Мизулина заявила, что относится к любой критике позитивно, если она содержит аргументы и факты. При этом глава ЛБИ подчеркнула, что «оскорбления не являются критикой».