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09:53, 19 октября 2024Мир

Бежавшая с Украины семья стала жертвой урагана в США

Fox: бежавшая с Украины семья не спаслась от урагана Хелен в США

Фото: Octavio Jones / Reuters

Семья, бежавшая с Украины в 2022 году, стала жертвой бушующего в штате Северная Каролина в США урагана. Об этом пишет Fox Weather со ссылкой на одного из членов семьи Рика Вибе.

Невестка его брата вместе с мужем, сыном-подростком и матерью ранее проживали в Херсонской области. Потом они уехали в Латвию, перебрались в Литву и Польшу, а затем оказались в США и обосновались в городе Бернсвилл в Северной Каролине.

Река Саут-То вышла из берегов и уничтожила дом Вибе. Хотя четверо, включая 13-летнего мальчика, считаются пропавшими без вести, предполагается, что никто не выжил. Поисково-спасательную операция решено было свернуть.

Ранее член Палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор-Грин заявила, что американцы ненавидят свое правительство из-за выделения администрацией президента США Джо Байдена очередной помощи Украине. «Они с трудом могут получить какие-то жалкие 750 долларов после последствий урагана "Хелен", а администрация Байдена выписывает Украине еще один чек», — возмутилась конгрессвумен.

До этого сообщалось, что в США сотрудники федеральных служб экстренного реагирования, работающие на пострадавших от урагана «Хелен» районах Северной Каролины, покинули зону урагана из-за сообщений об угрозе «вооруженных ополченцев». всем Федеральным спасателям округа Резерфорд порекомендовали прекратить работу и немедленно эвакуироваться из округа.

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      Алина Гончарова
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