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12:10, 19 октября 2024Мир

Вероятность применения «грязной бомбы» оценили

Ядерщик Ожаровский: диверсия на атомной станции гораздо опаснее «грязной бомбы»

Фото: Stringer / Reuters

Гораздо опаснее последствий взрыва «грязной бомбы» диверсия или авария на атомной станции, вблизи которой могут идти бои. Вероятность применения этого радиологического оружия в разговоре с «Газетой.Ru» оценил инженер-физик программы «Безопасность радиоактивных отходов» Андрей Ожаровский.

С тех пор как была открыта радиоактивность, человечеством ни разу не применялась «грязная бомба» или ее аналоги. Такая статистика, как полагает собеседник издания, доказывает неэффективность этой технологии. «Радиологическое оружие так и не было принято на вооружение ни в одной стране. У него мало плюсов и очень много минусов, из которых главный — очень медленное действие», — пояснил ядерщик. Летальный эффект наступает спустя время: солдат остается боеспособным и погибает только спустя несколько дней или недель. По мнению Ожаровского, «грязная бомба» в большинстве своем используется в прессе в качестве штампа, «страшилки» для читателей.

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Большую же опасность представляет взрыв на атомной электростанции в ходе активных военных действий. «Некоторые ядерные реакторы ничем не прикрыты, но даже те, над которыми установлен бетонный колпак, не рассчитаны на целенаправленную бомбардировку», — рассказал эксперт. Пробить мощный стальной корпус реактора проблематично, однако повреждение трубопроводов первого контура может повлечь за собой масштабную аварию, в результате которой в воздух будут выброшены тонны радиоактивного материала.

Ранее в Совете Федерации высказались о перспективах создания на Украине ядерного оружия. По словам первого заместителя председателя комитета по обороне и безопасности Владимира Чижова, это невозможно сделать «ни за две-три недели, ни за два-три года», однако возможности произвести «грязную бомбу» у Киева, несомненно, есть.

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      Виктория Клабукова
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