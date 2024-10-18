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21:29, 18 октября 2024Бывший СССР

В Совфеде оценили возможность создания Украиной ядерного оружия за две-три недели

Сенатор Чижов: Украина не сможет создать ядерное оружие
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Andrii Nesterenko / Reuters

Украина не сможет создать ядерное оружие самостоятельно «ни за две-три недели, ни за два-три года», заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Владимир Чижов. Его слова передает ТАСС.

При этом он допустил, что Киев сможет произвести грязную бомбу. «Конечно, возможности у них есть», — сказал сенатор.

Ранее неназванный украинский чиновник в интервью Bild заявил, что страна рассматривает возможность восстановления ядерного вооружения. Собеседник издания уточнил, что на создание первой ядерной бомбы может потребоваться несколько недель.

Президент Украины Владимир Зеленский до этого рассказал, что в разговоре с экс-президентом США Дональдом Трампом поставил его перед выбором: республика должна иметь ядерное оружие или стать членом НАТО.

«У нас получается так: какой есть выход? Или у Украины будет ядерное оружие — и тогда это для нас защита. Или у нас должен быть какой-то альянс. Кроме НАТО, на сегодня мы не знаем действенные альянсы», — заявил он.

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      Сергей Грехов
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