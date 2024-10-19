Еще один мирный житель пострадал при ударе по Белгородской области

Белгородский губернатор Гладков сообщил о пострадавшем при обстреле

Мирный житель пострадал при обстреле Белгородской области со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«В селе Вязовое Краснояружского района в результате прилета боеприпаса ранен мужчина. Пострадавшего с травмой головы, ранением брюшной полости, осколочными ранениями рук и ног бригада СМП доставляет в городскую больницу №2 Белгорода», — написал он.

Помимо того, повторному обстрелу подвергся город Шебекино. Снаряд попал в многоквартирный дом, из-за чего оказалась разрушена кровля и одна из квартир. Село Новая Таволжанка также попало под атаку. Там прилетевший боеприпас пробил кровлю жилого дома.

В этот же день Гладков сообщал о пострадавшем при обстреле Шебекино. Мужчину с баротравмой бойцы самообороны доставили в Шебекинскую ЦРБ, откуда, после оказания первой медпомощи, его повезли в белгородскую больницу.