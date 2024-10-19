При обстреле российского города пострадал мирный житель

Гладков сообщил о пострадавшем при обстреле Шебекино со стороны Украины

Город Шебекино обстреляли со стороны Украины, пострадал мирный житель. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Мужчину с баротравмой бойцы самообороны доставили в Шебекинскую ЦРБ. После оказания первой медицинской помощи бригада скорой доставляет пострадавшего в городскую больницу №2 Белгорода. Вся необходимая помощь оказывается», — написал чиновник.

При обстрелах в российском городе повреждения получили четыре многоквартирных дома, четыре частных дома, два нежилых здания, а также коммерческий объект и склад одного из предприятий. Информация о последствиях на данный момент уточняется.

В этот же день мирная жительница пострадала при атаке дрона-камикадзе на Брянскую область. Нападение произошло на село в Стародубском муниципальном округе. Оперативные и экстренные службы прибыли на место.