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14:55, 19 октября 2024Россия

При обстреле российского города пострадал мирный житель

Гладков сообщил о пострадавшем при обстреле Шебекино со стороны Украины

Фото: Антон Вергун / РИА Новости

Город Шебекино обстреляли со стороны Украины, пострадал мирный житель. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Мужчину с баротравмой бойцы самообороны доставили в Шебекинскую ЦРБ. После оказания первой медицинской помощи бригада скорой доставляет пострадавшего в городскую больницу №2 Белгорода. Вся необходимая помощь оказывается», — написал чиновник.

При обстрелах в российском городе повреждения получили четыре многоквартирных дома, четыре частных дома, два нежилых здания, а также коммерческий объект и склад одного из предприятий. Информация о последствиях на данный момент уточняется.

В этот же день мирная жительница пострадала при атаке дрона-камикадзе на Брянскую область. Нападение произошло на село в Стародубском муниципальном округе. Оперативные и экстренные службы прибыли на место.

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      Никита Абрамов
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