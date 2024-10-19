Готовность России к колебаниям цен на нефть оценили

Силуанов: сгладить колебания цен на нефть в России призвано бюджетное правило

Минфин должен обеспечить исполнение бюджета вне зависимости от внешней конъюнктуры. Готовность России к колебаниям цен на нефть оценил глава ведомства Антон Силуанов, его слова приводит РБК.

Сгладить колебания цен на нефть в результате возможного обострения на Ближнем Востоке или по итогам президентских выборов в США призвано бюджетное правило. Главный финансовый документ составляется с учетом базовой стоимости сырья на уровне 60 долларов за баррель. При продаже энергоресурса дороже, разница пополняет Фонд национального благосостояния (ФНБ). Если нефть будет стоить дешевле — из фонда будут забирать деньги.

«Наша задача — обеспечить исполнение наших обязательств, решений, которые принимает правительство, вне зависимости от внешней конъюнктуры. Хочу сказать, что мы здесь уже достигли определенных положительных результатов. Доля ненефтегазовых доходов в общем объеме федерального бюджета сегодня составляет две третьих. В 2025 году нефтегазовые доходы в общем объеме доходов федерального бюджета — 27, а в 2027 году — 23 процента», — пояснил Силуанов.

По словам министра финансов, доля доходов, независимых от нефти и газа, уже составляет 90 процентов, и ненефтегазовый дефицит сокращается. Это лучшие результаты, которые достигались до начала пандемии и в самые устойчивые периоды, отметил он.

В ходе торгов в пятницу, 18 октября, стоимость декабрьских фьючерсов на эталонную марку нефти Brent опустилась ниже отметки 73 доллара за баррель впервые с 1 октября 2024 года. На минимуме цены падали до отметки в 72,69 доллара. Снижение к уровню закрытия предыдущей торговой сессии составило 2,36 процента.

По мнению опрошенных The Washington Post аналитиков, падение стоимости Brent связано с отказом руководства Израиля наносить ракетные удары по энергетической инфраструктуре Ирана. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отметил, что главной целью ЦАХАЛ в обозримой перспективе станут военные объекты Ирана.