«Химки» победили «Локомотив» в матче РПЛ

«Химки» победили «Локомотив» со счетом 2:0 в матче РПЛ, дубль сделал Бакаев

Подмосковные «Химки» одержали победу над столичным «Локомотивом» в матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла на стадионе «Арена Химки» и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. На 54-й минуте счет открыл полузащитник Зелимхан Бакаев. Через шесть минут он сделал дубль.

После 12 матчей «Локомотив» располагается на третьем месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 27 очков. «Химки» занимают 12-е место, имея в активе 11 очков. Лидируют «Краснодар» с 30 очками.

В следующем туре «Локомотив» на выезде сыграет с петербургским «Зенитом», а «Химки» примут московское «Динамо». Обе встречи пройдут 27 октября.