Индийскую священную реку накрыло токсичным «одеялом»

Реку Ямуна в Индии накрыло толстым слоем ядовитой пены

Реку Ямуна как одеялом накрыло толстым слоем белой токсичной пены. О загрязнении вод священной индийской реки пишет Hindustan Times.

Ядовитая пена образовалась на поверхности водоема из-за сброса канализации — ежедневно в Ямуну сливают 3,6 миллиарда литров сточных вод. Также отравляющие вещества накапливается в реке из-за низкого качества воздуха в Нью-Дели. Едкая пена содержит большую долю аммиака и фосфатов и несет серьезные риски для здоровья. Вещества пагубно влияют на дыхательную систему и кожу.

На фоне этого образовавшаяся пена представляет угрозу для проведения крупного праздника Чхатх Пуджа, который проходит 5 ноября. По традиции во время праздника верующие окунаются в реку. Как сообщается, власти уже приступили к внесению пеногасителей.

Ранее Нью-Дели признали городом с самым грязным воздухом в мире. В индийской столице зафиксировли максимальные показатели содержания в атмосфере загрязняющих веществ. Концентрация мелких частиц почти в 20 раз превысила безопасные показатели, рекомендованные Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).