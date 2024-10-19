Ирландский журналист Боуз: настоящий «план победы» Украины разработали в России

Настоящий «план победы» для Украины разработали в России. Об этом заявил ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X.

«В то время как над "планом победы" бредового диктатора [президента Украины Владимира] Зеленского все смеются. Вот реальный "план победы" для Украины. Единственная проблема для Зеленского и НАТО заключается в том, что его написали русские», — написал он

Журналист также прикрепил к записи видео, на котором министр иностранных дел России Сергей Лавров напомнил о предложенных президентом России Владимиром Путиным условиях завершения конфликта.

Ранее Зеленский заявил, что Киев готов внести в свой «план мира» предложения Бразилии, Китая и Южно-Африканской республики (ЮАР). По его словам, обсудить их инициативы возможно на заседании G20, которое пройдет в ноябре.