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18:09, 19 октября 2024Мир

Ирландский журналист рассказал о настоящем «плане победы» Украины

Ирландский журналист Боуз: настоящий «план победы» Украины разработали в России

Фото: Vadim Ghirda / AP

Настоящий «план победы» для Украины разработали в России. Об этом заявил ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X.

«В то время как над "планом победы" бредового диктатора [президента Украины Владимира] Зеленского все смеются. Вот реальный "план победы" для Украины. Единственная проблема для Зеленского и НАТО заключается в том, что его написали русские», — написал он

Журналист также прикрепил к записи видео, на котором министр иностранных дел России Сергей Лавров напомнил о предложенных президентом России Владимиром Путиным условиях завершения конфликта.

Ранее Зеленский заявил, что Киев готов внести в свой «план мира» предложения Бразилии, Китая и Южно-Африканской республики (ЮАР). По его словам, обсудить их инициативы возможно на заседании G20, которое пройдет в ноябре.

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      Александр Курбатов
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