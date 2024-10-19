У избитого в Черкассах митрополита Феодосия диагностировали повреждения

У избитого митрополита УПЦ Феодосия диагностировали сотрясение мозга и ожоги

У митрополита Феодосия, которого избили в Черкассах, диагностировали разные повреждения. Об этом сообщил депутат Верховной Рады Артем Дмитрук в Telegram-канале.

По его словам, у служителя Украинской православной церкви (УПЦ) сотрясение мозга, ожоги роговиц глаз I степени и ожоги кожных покровов.

Помимо этого, Дмитрук заявил, что митрополиту принесли ходатайство об усилении иерарху меры пресечения с ночного домашнего ареста на круглосуточный. «А сегодня утром к нему в дом завалились сотрудники СБУ.

Нет, не чтобы допросить как пострадавшего. Просто черти», — написал депутат.

17 октября в Черкассах начался второй штурм собора УПЦ. Правоохранительные органы присутствовали при происходящем, но бездействовали, а вскоре покинули территорию собора. Митрополит Черкасский и Каневский Феодосий призвал местных жителей защитить собор.