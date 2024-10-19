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14:48, 19 октября 2024Бывший СССР

У избитого в Черкассах митрополита Феодосия диагностировали повреждения

У избитого митрополита УПЦ Феодосия диагностировали сотрясение мозга и ожоги

Фото: Maksym Muzychenko-Kishka / Reuters

У митрополита Феодосия, которого избили в Черкассах, диагностировали разные повреждения. Об этом сообщил депутат Верховной Рады Артем Дмитрук в Telegram-канале.

По его словам, у служителя Украинской православной церкви (УПЦ) сотрясение мозга, ожоги роговиц глаз I степени и ожоги кожных покровов.

Помимо этого, Дмитрук заявил, что митрополиту принесли ходатайство об усилении иерарху меры пресечения с ночного домашнего ареста на круглосуточный. «А сегодня утром к нему в дом завалились сотрудники СБУ.
Нет, не чтобы допросить как пострадавшего. Просто черти», — написал депутат.

17 октября в Черкассах начался второй штурм собора УПЦ. Правоохранительные органы присутствовали при происходящем, но бездействовали, а вскоре покинули территорию собора. Митрополит Черкасский и Каневский Феодосий призвал местных жителей защитить собор.

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      Екатерина Ештокина
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