Рамзан Кадыров показал захваченный под Курском бронеавтомобиль Oshkosh M-ATV

Глава Чечни Рамзан Кадыров показал захваченный спецназом «Ахмат» в Курской области бронированный автомобиль Oshkosh M-ATV. Соответствующее видео он разместил в своем Telegram-канале.

«Бойцы полка "Ахмат-Чечня", действующие на курском направлении, захватили почти новенький бронеавтомобиль Oshkosh M-ATV. Эта техника поступила на Украину в этом году и предназначалась для быстрой переброски диверсионных групп на территорию Курской области», — сказал глава региона.

Кадыров подчеркнул, что данный бронеавтомобиль после небольшого ремонта можно будет использовать в боях против сил НАТО.

Ранее Рамзан Кадыров опубликовал видео построения спецподразделения «Ахмат» в селе Ахмат-Юрт с участием Адама Кадырова — своего сына. На опубликованном ролике Адам благодарит бойцов «Ахмата» за безупречное выполнение поставленных перед ними задач.