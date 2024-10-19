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14:34, 19 октября 2024Россия

Киев захотел производить французское оружие на Украине

Глава МИД Украины Сибига: Киев хочет укрепить оборонное сотрудничество с Парижем

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Киев надеется на локализацию производства французского оружия на Украине. Об этом заявил глава МИД страны Андрей Сибига в ходе переговоров с французским коллегой Жан-Ноэлем Барро, чьи слова приводит Telegram-канал внешнеполитического ведомства.

«Сейчас уже заложена основа для разветвленного сотрудничества с Францией в оборонной промышленности. Это касается, в частности, локализации и совместного производства наиболее необходимых вооружений на Украине, а также передачи ряда французских инновационных технологий», — сказал глава украинского МИД.

Отмечается, что Барро и Сибига в разговоре упомянули поддержку энергетической устойчивости Украины перед зимой, а также уделили внимание переговорам о поддержке Киева Западом и плане урегулирования конфликта, который предложил Владимир Зеленский.

До этого 19 октября новый генсек НАТО Марк Рютте прибыл в Киев со своим первым зарубежным визитом в качестве нового главы НАТО. Политик тогда заверил, что будет убеждать союзников продолжать оказывать поддержку Киеву.

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