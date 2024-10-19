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11:10, 19 октября 2024Силовые структуры

Коллеги зарубленного топором участкового задались «единственным вопросом»

Коллеги убитого в Забайкалье участкового заявили об оставшемся вопросе

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

Участковый, которого зарубили топором в селе Смоленка Читинского района Забайкальского края, не воспользовался оружием. О причине этих действий задались коллеги погибшего, пишет РИА Новости.

В ночь на 3 июня 37-летний сотрудник полиции прибыл по вызову о семейном скандале, когда на него напал пьяный осужденный. Сначала фигурант ударил участкового руками, а потом несколько раз топором по голове.

После этого подсудимый погрузил тело силовика в полицейский автомобиль, забрал его табельный пистолет и два магазина с патронами и заставил сожительницу сесть за руль и довезти его до одного из городов края.

«Единственный вопрос, на который мы не можем себе ответить, почему он не успел воспользоваться табельным оружием», — сказала одна из коллег погибшего.

Преступника удалось задержать в городе Хилок. В пути он сломал два телефона, принадлежащих полицейскому, вывел из строя автомагнитолу и повредил несколько элементов автомобиля.

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      Никита Абрамов
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