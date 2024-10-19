Экс-участник Little Big назвал причину своей госпитализации

Медики исключили инфаркт у экс-участника группы Little Big Антона Лиссова

Медики исключили инфаркт у лидера группы Jane Air и экс-участника Little Big Антона Лиссова. О причине своей госпитализации музыкант сообщил в своем Telegram-канале.

Накануне звезду доставили в Мариинскую больницу Санкт-Петербурга с подозрением на сердечный приступ. Обследование не выявило признаков инфаркта. «В Мариинской больнице был встречен тепло, обклеен датчиками, уколот и пристально осмотрен. Инфаркт исключили. С болью в сердце (уже метафорической), вынужден был написать заявление об отказе от дальнейшей госпитализации», — поделился Лиссов с поклонниками. Решение он объяснил плотным графиком гастролей — на субботу, 19 октября, у коллектива Jane Air запланирован отъезд в Рязань.

«Вы так просто от меня не отделаетесь!» — заявил ранее музыкант, призвав подписчиков не паниковать из-за слухов о его здоровье. Он заверил фанатов, что все концерты группы остаются в силе, и напомнил о предстоящем выступлении в Москве.

Лиссов покинул Little Big в 2022 году, когда остальные участники группы решили уехать из России. Сейчас он продолжает выступать в составе своей группы Jane Air, известной еще с 2000-х годов.