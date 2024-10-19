Марочко заявил о «вялотекущих» попытках ВСУ атаковать в ЛНР

Марочко: ВСУ пытаются контратаковать у Невского в ЛНР

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются контратаковать у населенного пункта Невского, который недавно был взят российской армией, заявил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

«Попытки контратак у Невского присутствуют со стороны противника, но сразу хочу отметить, что это вялотекущие боевые сражения и противник не сильно с охотой идет в бой на наши позиции», — отметил он. Эксперт объяснил это «низким морально-психологическим состоянием украинских военнослужащих».

16 октября Минобороны сообщило, что российская армия заняла населенный пункт Невское в ЛНР. Контроль над селом установили военнослужащие группировки войск «Запад». Достичь успеха позволили активные наступательные действия российских бойцов, подчеркивали в военном ведомстве.