На подлете к Белгороду сбили несколько воздушных целей

Гладков: на подлете к Белгороду системы ПВО сбили несколько воздушных целей

Системы ПВО сбили несколько воздушных целей на подлете к Белгороду. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО — сбиты несколько воздушных целей на подлете к городу», — написал он.

Глава региона подчеркнул, что в результате происшествия пострадавших и серьёзных разрушений нет. Он также добавил, что в Белгороде из-за падения осколков были повреждены пять автомобилей и газопровод. Кроме того, по его словам, информация о последствиях происшествия уточняется. На местах работают оперативные службы.

Ранее Гладков сообщил, что в результате обстрела белгородской области со стороны украинских войск пострадал еще один мирный житель. Инцидент произошел в селе Вязовое Краснояружского района.