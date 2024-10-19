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19:07, 19 октября 2024Россия

На подлете к Белгороду сбили несколько воздушных целей

Гладков: на подлете к Белгороду системы ПВО сбили несколько воздушных целей

Фото: Александр Полегенько / ТАСС

Системы ПВО сбили несколько воздушных целей на подлете к Белгороду. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО — сбиты несколько воздушных целей на подлете к городу», — написал он.

Глава региона подчеркнул, что в результате происшествия пострадавших и серьёзных разрушений нет. Он также добавил, что в Белгороде из-за падения осколков были повреждены пять автомобилей и газопровод. Кроме того, по его словам, информация о последствиях происшествия уточняется. На местах работают оперативные службы.

Ранее Гладков сообщил, что в результате обстрела белгородской области со стороны украинских войск пострадал еще один мирный житель. Инцидент произошел в селе Вязовое Краснояружского района.

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      Александр Курбатов
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